الحضيض الشمسي.. القمر عند أقرب نقطة من الشمس

يصل القمر، اليوم الجمعة، عند أقرب مسافة له من الشمس “الحضيض الشمسي” فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة الفلكية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا نشهد الليلة وصول القمر إلى أقرب مسافة له من الشمس “الحضيض الشمسي” في 17:45 بتوقيت القاهرة، ثم يواصل مساره حول الأرض ليصل إلى أقرب مسافة له من الأرض “الحضيض الأرضي” الساعة 19:27 بتوقيت القاهرة.

وأوضح المعهد أن مسافة القمر عن الأرض تختلف لأن مداره ليس دائريًا تمامًا - فهو بيضاوي الشكل قليلاً، ويتتبع مسارًا يسمى القطع الناقص، وعندما يجتاز القمر هذا المسار الإهليلجي حول الأرض كل شهر ، تتفاوت مسافته بنسبة 14٪ ، بين 356،500 كيلومتر في الحضيض (أقرب اقتراب من الأرض) و 406700 كيلومتر في الأوج (الأبعد عن الأرض).



كما يختلف حجمه الزاوي أيضًا بنفس النسبة، بين 29.4 و 33.5 دقيقة قوسية الى جانب تغير لمعانه أيضًا ، ويصعب ملاحظة ذلك عمليًا نظرًا لأن أطوار القمر تتغير في نفس الوقت، نظرًا لأن حضيض 8 أكتوبر 2021 سيحدث بالقرب من وقت القمر الجديد ، فلن يظهر القمر أكثر من هلال رقيق.

يصل القمر فى مداره الشهري حول الأرض إلى أقرب نقطة له من الشمس - الحضيض الشمسي - على مسافة 0.9970 وحدة فلكية من الشمس.

في لحظة حضيض القمر، ستقع الأرض على مسافة 0.9991 وحدة فلكية من الشمس، والقمر سوف يكون على مسافة 0.9967وحدة فلكية من الشمس، وستكون المسافة بين الأرض والقمر 0.0024 وحدة فلكية (363000 كم).