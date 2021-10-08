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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن برنامج استقبال الطلاب غدا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كليات جامعة حلوان في استقبال الطلاب المستجدين والقدامى في أول أيام الدارسة بالعام الدراسي الجديد 2021- 2022، المرشحين لكلياتها من تنسيق القبول بالجامعات، واستقبال طلبات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والمستجدين؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

 

وتستعد جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى  القائم بعمل رئيس الجامعة مع وضع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تبدأ الكليات العام الجامعي الجديد في ظل حضور كامل للطلاب وانتظام للعملية التعليمية.

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وأشارت إدارة الجامعة إلى ان الكليات استعدت من خلال العديد من الآليات التي تضمن سلامة الطلاب بداية من إجراءات الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد وطلاب السنوات النهائية، للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية.


ونوهت الجامعة بأن عملية الكشف الطبى للطلاب المستجدين تتم وفق قواعد محددة، فى ظل الحرص على التباعد والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين، كما تم تنظيم عملية تسليم أوراق الطلاب المستجدين بالكليات، وفق مواعيد محددة، وتقسيمهم على أيام الأسبوع؛ منعا للزحام.

جامعة حلوان العام الدراسي الجديد المدن الجامعية استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد اخبار التعليم

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