عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

صدى البلد

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، عن انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية، ٕباعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار وباوندليس للتدريب وريادة الأعمال، اليوم، والتي تعقد “أونلاين”، منذ 7 إلى 9 أكتوبر، من الساعه السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق زووم.


وأضاف الدكتور إسلام السعيد ان  محتويات الدورة تتكون من ( مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها، تصنيف الحقائب التدريبية وأهدافها،مكونات وعناصر الحقائب التدريبية ، خصائص الحقائب التدريبية الفعالة، الخطوات الرئيسية لإعداد الحقيبة التدريبية، معايير جودة الحقيبة التدريبية، تصميم إجراءات الجلسات التدريبية، تطبيقات وتصميم نماذج لحقائب تدريبية متنوعة،  إعداد أدوات تقويم الحقائب التدريبية).

 

كما أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.

المريخ يقترن بالشمس اليوم ويختفي حتى نهاية عام 2021

وتم الاتفاق على الآتى:


اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1100 مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -19، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.


ثانيا:  أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من 18 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب  المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس   لتلقي التطعيم .


ثالثا: تؤكد الجامعة الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الـ 13 المحددة مسبقا بالجامعة وبصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة 100%؜ .

مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس دورة تصميم الحقيبة التدريبية ريادة الاعمال اخبار التعليم

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاه بجوار ترعة بالمنيا

189 ألف إسترليني .. عائدات محمد صلاح عن كل منشور عبر أنستجرام

روحت متشال.. محمد هنيدي يروي موقف كوميدي تعرض فيه للضرب

مدير منتخب ليبيا: محمد صلاح لاعبا عالميا ومباراة الإثنين بدون جمهور

فى عيد ميلاد صفاء أبو السعود .. حقيقة إمتلاكها طائرة خاصة وابنة شقيقتها فنانة مشهورة

دعاء المذاكرة وعدم النسيان .. كلمات تسرع الحفظ والفهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ