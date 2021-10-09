اليوم.. انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، عن انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية، ٕباعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار وباوندليس للتدريب وريادة الأعمال، اليوم، والتي تعقد “أونلاين”، منذ 7 إلى 9 أكتوبر، من الساعه السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق زووم.



وأضاف الدكتور إسلام السعيد ان محتويات الدورة تتكون من ( مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها، تصنيف الحقائب التدريبية وأهدافها،مكونات وعناصر الحقائب التدريبية ، خصائص الحقائب التدريبية الفعالة، الخطوات الرئيسية لإعداد الحقيبة التدريبية، معايير جودة الحقيبة التدريبية، تصميم إجراءات الجلسات التدريبية، تطبيقات وتصميم نماذج لحقائب تدريبية متنوعة، إعداد أدوات تقويم الحقائب التدريبية).

كما أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.

وتم الاتفاق على الآتى:



اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1100 مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -19، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.



ثانيا: أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من 18 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .



ثالثا: تؤكد الجامعة الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الـ 13 المحددة مسبقا بالجامعة وبصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة 100%؜ .