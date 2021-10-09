اليوم.. انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، عن انتهاء دورة تصميم الحقيبة التدريبية، ٕباعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار وباوندليس للتدريب وريادة الأعمال، اليوم، والتي تعقد “أونلاين”، منذ 7 إلى 9 أكتوبر، من الساعه السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق زووم.
وأضاف الدكتور إسلام السعيد ان محتويات الدورة تتكون من ( مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها، تصنيف الحقائب التدريبية وأهدافها،مكونات وعناصر الحقائب التدريبية ، خصائص الحقائب التدريبية الفعالة، الخطوات الرئيسية لإعداد الحقيبة التدريبية، معايير جودة الحقيبة التدريبية، تصميم إجراءات الجلسات التدريبية، تطبيقات وتصميم نماذج لحقائب تدريبية متنوعة، إعداد أدوات تقويم الحقائب التدريبية).
كما أعلنت جامعة عين شمس عن تيسيرات جديدة للإنتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة.
وتم الاتفاق على الآتى:
اولا: تم فتح جميع مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1100 مركز تابعة لوزارة الصحة لتطعيم جميع طلاب الجامعات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي ودون الحاجة للتسجيل الإلكتروني المسبق، وعلى جميع الطلاب التقدم فى محافظاتهم وقراهم ومدنهم لأقرب مركز تطعيم لتلقي جرعة لقاح كوفيد -19، ويتم التطعيم فورا بمجرد تقديم الطالب لبطاقة الرقم القومى.
ثانيا: أكدت وزارة الصحة السماح بتطعيم طلاب الجامعة المستجدين الأقل من 18 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوصفه آمنا بصورة تامة وعلى الطلاب المستجدين التقدم لمراكز التطعيم سواء لمراكز وزارة الصحة او نقاط ومراكز التطعيم بجامعة عين شمس لتلقي التطعيم .
ثالثا: تؤكد الجامعة الاستمرار في تقديم التطعيم بمراكز التطعيم الـ 13 المحددة مسبقا بالجامعة وبصفة دائمةًً لجميع الطلاب و لهيئة التدريس و العاملين بها بالتوازي مع مجهودات وزارة الصحة المقدرة حتي نستطيع سويا الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي بنسبة 100% .