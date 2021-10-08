نشرة المحافظات.. زيادة أسعار البنزين والمحافظون يحذرون من رفع التعريفة.. مفاجأة خطيرة في العثور على لقاحات كورونا بجانب ترعة.. إجراء انتخابات الأطباء

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:
زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل
كشف اللواء عاطف غالي مدير مشروع السرفيس بمحافظة القاهرة حقيقة زيادة تعريفة الميكروباصات بعد ارتفاع أسعار البنزين. وقال مدير مشروع السرفيس في تصريحات خاصة لصدى البلد: إنه لا توجد أي زيادة في أسعار المواصلات والسرفيس ، وأس سائق سيقوم برفع الأجرة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه. وقررت لجنة التسعير
انطلاق انتخابات نقابة الأطباء بالمنوفية وسط إقبال متوسط
انطلقت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة المنوفية وسط مشاركة متوسطة من الأطباء.
وزيرا الأوقاف والمالية ومفتي الجمهورية يفتتحان مسجدين في طور سيناء
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف يرافقه محمد معيط ، وزير المالية والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية واللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء مسجد الروضة بمنطقة الطور الجديدة
مصادرة حيوانات برية ونادرة في حملة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة.. صور
أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إطلاق حملة مكبرة ،على سوق الجمعة
كشف لغز العثور على جثة شاب مقتولاً بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسوان بكشف لغز العثور على جثة شاب يعمل سائق توك توك ملقى في نهر النيل غرقاً بمنطقة الكامب.
غرق "جحا" في نهر النيل بسوهاج بسبب صورة سيلفي
لقي طالب مصرعه غرقًا، في مياه النيل، أثناء التقاطه صورة سيلفي على حافة النهر، ناحية قرية شطورة، دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، من انتشال الجثة.
في 8 حوادث متفرقة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين بالمنيا
شهدت محافظة المنيا 8 حوادث متفرقه على مدار اليوم اسفرت عن مصرع 3 أشخاص واصابة 30 آخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق
النيابة تكشف مفاجأة خطيرة في العثور على لقاحات كورونا بجانب ترعة بالمنيا
قام اليوم فريق من النيابة الإدارية بمركز بني مزار شمال المنيا ، برئاسة المستشار كمال دراز رئيس النيابة بمعاينة موقع العثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة على جانبي إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار. وكشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة من لقاح " سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا.