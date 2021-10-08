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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز العثور على جثة شاب مقتولاً بأسوان

التوك توك
التوك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسوان من كشف لغز العثور على جثة شاب يعمل سائق توك توك ملقى في نهر النيل غرقاً بمنطقة الكامب.  

وكان  تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمود الباجا، رئيس مباحث قسم أول، وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى شاذلي عرفة 25 سنة، يعمل سائق توك توك، وأثناء سيره بمنطقة عباس فريد، استوقفه مسجل خطر يدعى جكمان في العقد الثاني من العمر، بحجة توصيله إلى منطقة الكامب المتفق عليها. 

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وأشارت التحريات إلي أنه عقب وصول المجني عليه برفقة الجاني إلى موقع الحادثة ، طلب من سائق التوك توك النزول للاستحمام في مياه نهر النيل، وحينما نزلا قام القاتل بخنقه وإغراقه، ثم قام بسرقة التوك توك وجميع متعلقاته وفر هاربًا.  

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم بإرشاده ضبط التوك توك، والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 
 

وكانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، بتفقد عددًا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية داخل مركز ومدينة إدفو إستعداداً للعام الدراسى الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على التجهيزات المطلوبة لانطلاق العملية التعليمية من مطلع الأسبوع القادم.

وتم التأكيد على استمرار أعمال الرش والتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير وخطة توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الإجراءات والجهود المبذولة لضمان انطلاق المنظومة التعليمية فى عامها الجديد على الوجه الأكمل.

وأوضحت “أبو زيد”، أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الحميات ، علاوة على تفقد بعض المناطق والمساحات الفضاء الجارى دراستها لإستغلالها فى إنشاء سويقات ومحلات تجارية تستوعب المحلات الموجودة بشارع السوق.

وفى السياق ذاته وبتكليف من محافظ أسوان قام الأتوبيس الطائر من خلال لجنة تفتيشية مفاجئة وبإشراف اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد على مدار يومين بالمرور الميدانى على 26 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة بمدن وقرى مركزى كوم أمبو وإدفو للتأكد من جاهزيتها وإعدادها لإستقبال الطلاب على الوجه الأكمل .

وصرح “رضا”، بأن اللجنة رصدت بعض الملاحظات الجارى تلافيها من أبرزها النظافة العامة وحاجة دورات المياة العمومية للصيانة، بجانب التشديد على تلقى المعلمين والعاملين بها للقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية امن اسوان اخبار الحوادث

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