الترويج للسياحة.. أسوان تستقبل رحلة الدراجات البخارية بمشاركة 120 متسابقا

وصلت رحلة الدراجات البخارية إلى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان والتي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجارى .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه في ظل التعاون المستمر مع وزارة السياحة والأثار بقيادة الدكتور خالد العنانى ، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بإشراف أحمد يوسف المدير التنفيذي للهيئة تشهد الفترة الحالية تنظيم العديد من الفعاليات ومنها رحلة الدراجات البخارية.

وفى هذا الصدد كلف محافظ أسوان بقيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة يرافقه الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية، علاوة على مدير هيئة تنشيط السياحة بأسوان عبد الحكيم حسين بإستقبال رحلة الدراجات البخارية التي وصلت إلى قرية غرب سهيل النوبية،وتقديم كافة التسهيلات لهم مع توزيع كتيبات وبرشورات عن المعالم السياحية ، ويشارك في الماراثون 60 دراجة بخارية بإجمالى 120 مشارك مصري .

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وتجدر الإشارة إلى أن خط سير الرحلة بدأ بالتحرك من القاهرة يوم 5 أكتوبر في إتجاه مدينة الأقصر مروراً بخط الصعيد ، كما تضمن خط سير الرحلة خلال يومى 6 و 7 أكتوبر التحرك من الأقصر إلى مدينة أسوان والإقامة في أحد الفنادق ذات الطابع والطراز النوبى بقرية غرب سهيل ، ثم ستتوجه الرحلة صباح الجمعة 8 أكتوبر في إتجاه البحر الأحمر ، لتعود مرة أخرى للقاهرة في 9 أكتوبر .