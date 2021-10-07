محافظ أسوان يكلف نائبه بتقديم التهنئة لقادة القطاع العسكري بمناسبة نصر أكتوبر

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بذكرى نصر حرب 6 أكتوبر بمقر قيادة قطاع أسوان العسكري؛ وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان في استقبالهما العميد علاء محمد رماح، قائد القطاع، بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية، التهنئة باسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى وأبناء أسوان بهذه الذكرى الغالية ، مؤكداً علي أن القوات المسلحة المصرية قدمت وتقدم أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن ، وهو الذي تواكب مع ما قدمه أبناء الشعب مع قواته المسلحة من ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يحتذى بها فى تاريخ العسكرية على مر العصور .

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وأشار أشرف عطية إلي أن حرب أكتوبر ستظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعتزاز لنا لما قام به رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تحقيق أعظم الإنتصارات الحربية وسطروا خلالها بطولات وأمجاد خالدة أمد الدهر ، وليكونوا بذلك الدرع الواقي لمصرنا الغالية على مدار التاريخ ، داعياً الله عز وجل أن ينعم دائماً على أرض الكنانة بالأمن والأمان والإستقرار لتحقيق المزيد من الإنجازات وكل ما نصبو إليه من آمال وطموحات في مستقبل مشرق ملئ بكل الخير والنماء .

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