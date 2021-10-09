رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير العملية الدراسية ويفتح حوارا مفتوحا مع الطلاب

تفقد الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، السبت، مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022.

واطلع رئيس جامعة الإسكندرية على عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة كوفيد 19 ، كما تابع قنصوة تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

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ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئاً إياهم بمناسبة بدء العام الدراسي، وفتح قنصوة حواراً مفتوحاً مع الطلاب في مختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم حول سير العملية التعليمية، مطالباً إياهم بضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأشار قنصوة إلى تطبيق نظام ال" “green pass للتأكد من حصول جميع منتسبي الجامعة علي لقاح كوفيد 19، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المصري بضرورة الإنتهاء من كافة التطعيمات.



ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه ، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.