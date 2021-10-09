محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة غدا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد الذى ينطلق غدا الأحد بمحافظة مطروح مع تكثيف جهود إزالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس التعليمية والمعاهد الازهرية حرصا على تهيئة المناخ والجو الملائم والأمن للطلاب وذلك بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

و نظم قسم شرطة مرافق مطروح بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لازالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس بمدينة مرسى مطروح ، وتم ازالة الاشغالات والمخالفات على جميع الأسوار بمحيط كلا من مجمع مدارس المجاهد حميد عطيوة علوانى بالكيلو 1، ومجمع مدارس زاهر جلال وعادل الصفتى والشهيد المعناوى وباحثة البادية والشهيد طه ساطور ، والمعهد الدينى بشارع علم الروم ، ومجمع مدارس أبو بكر الصديق مع تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على 178 حالة مضبوطات واعدام المتهالك منها .

ووجة على استمرار المرور الدورى على جميع المدارس والتأكد من خلوها من أى اشغالات أو باعة جائلين.