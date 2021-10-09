وفد أردني يزور صندوق علاج الإدمان للاستفادة من تجربة التصدي للمخدرات

أشاد وفد رفيع المستوى من دولة الأردن الشقيقة، بتجربة وزارة التضامن الاجتماعىُ فى التمكين الإقتصادي للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع، وذلك عقب زيارتهم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي تترأسه نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

واستعرض عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق، آليات عمل الصندوق فى البرامج الوقائية وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.



وزار وفد من دولة الأردن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال علاج مرض الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات.



وتأتي زيارة وفد دولة الأردن ، الذى ضم ممثلين من وزارتى الصحة والداخلية والمجتمع المدنى بالأردن ، ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بالأردن ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيدا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.

واستعرض عمرو عثمان، خلال الزيارة جهود الصندوق في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات لطلاب المدارس والجامعات والفئات المختلفة ، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها ، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المراكز المتخصصة التابعة للصندوق وأيضا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها حتى الآن 27 مركز فى 17محافظة بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز عام 2014 ، وانه بحلول عام 2025 سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية ، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

وتابع: كذلك تكثيف حملات الكشف على المبكر على سائقي الحافلات المدرسية وأدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات إلى 1.7% العام الماضي بعدما كانت 12% عام 2017 ، وتنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الاسر بأضرار الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات" .



ونقل "عثمان " خلال الاجتماع تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، لوفد دولة الأردن ، مؤكدا حرص وزارة التضامن على التعاون مع دولة الأردن ونقل خبرة الصندوق فى البرامج التوعوية والوقائية ،كذلك التمكين الإقتصادي للمتعافين من الإدمان فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع .



من جانبه ، أشاد الوفد بتجربة الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، وكذلك البرامج التوعوية ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بمشاركة الشخصيات المؤثرة أبرزها اللاعب الدولى محمد صلاح " مهاجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزي، كذلك الحملة الاخيرة التى أطلقها الصندوق واستهدفت لأول مرة توعية الفتيات والشباب معا ونجحت فى زيادة الطلب على الخط الساخن لعلاج الإدمان “16024” 400% ، معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات.

واطلع الوفد على آليات الخط الساخن للصندوق" 16023" فى كيفية تلقي المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد استقبل خلال شهر سبتمبر الماضى وفد من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ، لنقل التجربة المصرية ممثلة فى الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات الى دولة العراق .

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