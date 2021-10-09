أخبار الرياضة...الأهلي يدرس تعديل عقد قفشه..شرط وحيد يفصل إعلان نادي سعودي التعاقد مع حمدي النقاز

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

عرض أوكراني مفاجئ لضم مصطفى محمد من جالاتا سراي

أكد تقرير صحفي، أن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، يجهز عرضا لضم مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، المعار إلى جالاطا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “أكسام” التركية، أن نادي شاختار دونيتسك، يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق.

شرط وحيد يفصل إعلان الأهلي السعودي التعاقد مع حمدي النقاز



اقترب حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك من التعاقد مع النادي الأهلي السعودي .

وينتظر النادي الأهلي السعودي موافقة لجنة المحترفين لإتمام التعاقد مع حمدي النقاز وذلك بعد غلق باب الانتقالات في الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " .

وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد أغلقت في السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي على أن يتم فتح باب التسجيل للانتقالات الشتوية في يناير 2022 .

بعد إحراج لابورتا له .. حقيقة رفض ميسي اللعب لـ برشلونة "مجانا"



كشف تقرير صحفي، حقيقة رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللعب لـ فريق برشلونة “مجانا”، بسبب مشاكل البلوجرانا المالية مع الليجا.

وأحرج خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ليونيل ميسي أمام جماهير البلوجرانا، حيث قال في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، أنه كان يتمنى أن يلعب ميسي لـ برشلونة “مجانا”، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

مدرب ذو شخصية قوية.. ميدو يهاجم شوقي غريب ويتغزل في كيروش



هاجم أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عقب تألق عمر مرموش نجم المنتخب الوطني الأول أمس أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب أحمد حسام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لولا وجود مدرب اجنبي صاحب شخصية قوية ومعرفته بأن مش سهل لاعيب يلعب اساسي في البوندزليجا.. ماكانش #مرموش هيظهر مع المنتخب دلوقتي خالص وكان هيقعد احتياطي كام سنة مع المنتخب لغاية لما يظهر”.

النادي الأهلي يدرس تعديل تعاقد محمد مجدى أفشة مالياً



تدرس لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، تعديل وتمديد تعاقد محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي ، إن هناك دراسة لتمديد تعاقد قفشه وتعديله مالياً، خاصة أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في الفترة الحالية .