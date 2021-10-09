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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا

المحرصاوي يحث طالبات
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية في الحرم الجامعي لكليات فرع البنات؛ للاطمئنان على بناته الطالبات في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م. 

شملت الجولة تفقد كليات: التجارة، والعلوم، والدراسات الإنسانية للبنات، واختتمت الزيارة بتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة. 
  

وتضمنت الجولة مشاركة رئيس الجامعة ونائب فرع البنات في الاحتفال الذي نظمته طالبات الكشافة ببدء العام الدراسي، واستقبال الطالبات الجدد؛ حيث رفع علم جمهورية مصر العربية، وردد النشيد الوطني، أعقب ذلك كلمة للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قدم خلالها التهنئة للطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، كما قدم التهنئة بحلول الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إضافة إلى التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام.
   
وحث رئيس جامعة الأزهر ، بناته الطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة خصصت عديدا من النقاط للتطعيم؛ تيسيرًا على الطالبات. 
   

وقام رئيس رئيس جامعة الأزهر ، بجولة سائرًا على الأقدام داخل الحرم الجامعي لفرع البنات وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهن، وحذرهن رئيس الجامعة من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لإثارة البلبلة، والنيل من استقرار الوطن، مطالبًا الجميع بالجد والاجتهاد مع بدء العام الدراسي الجديد.
  
واستمع رئيس الجامعة لإبداع طالبات فرع البنات في الإنشاد الديني، وأثنى على جهودهن ووعد بتقديم الدعم لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية والرياضة.
   

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كليات فرع البنات نحو التعريف بالكليات للطالبات الجدد، إضافة إلى شرح واف حول التخصصات بكل كلية، والتعريف بالكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
المحرصاوي يحث طالبات الأزهر على التسجيل لتطعيم كورونا
جامعة الأزهر جولة تفقدية الحرم الجامعى طالبات الكشافة استقبال الطالبات الجدد

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