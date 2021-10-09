مياه الشرقية تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العنصر البشري

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، دورة المسار الوظيفي لفنى كهرباء الدرجة الرابعة، بعنوان (صيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم )؛ بهدف تعريف الفنيين بأنواع اللوحات الكهربية المختلفة ووظيفة كل نوع، والصيانات الدورية التي تتم علي اللوحات الكهربية، ومكونات اللوحات الكهربية وخصوصا لوحات التحكم.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "ابو حلاوة" أن من الأهداف الرئيسية للدورة تدريب الفنيين بإستخدام برنامج محاكاة بسيط لدوائر الكهربية يسمي (EKTS)، وتدريبهم عمليا علي توصيل دوائر الكهربية التي تخص المحرك التأثيري ثلاثي الوجه، وتعريفهم انواع المحركات الكهربائية المختلفة و خصوصا المحرك التأثيري ثلاثي الوجه الأكثر استخداما في المحطات، وفائدة ومكونات دوائر تحسين معامل القدرة.