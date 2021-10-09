عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرقية تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العنصر البشري

دورة تدريبيه
دورة تدريبيه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، دورة المسار الوظيفي لفنى كهرباء الدرجة الرابعة، بعنوان (صيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم )؛ بهدف تعريف الفنيين بأنواع اللوحات الكهربية المختلفة ووظيفة كل نوع، والصيانات الدورية التي تتم علي اللوحات الكهربية، ومكونات اللوحات الكهربية وخصوصا لوحات التحكم.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "ابو حلاوة" أن من الأهداف الرئيسية للدورة تدريب الفنيين بإستخدام برنامج محاكاة بسيط لدوائر الكهربية يسمي (EKTS)، وتدريبهم عمليا علي توصيل دوائر الكهربية التي تخص المحرك التأثيري ثلاثي الوجه، وتعريفهم انواع المحركات الكهربائية المختلفة و خصوصا المحرك التأثيري ثلاثي الوجه الأكثر استخداما في المحطات، وفائدة ومكونات دوائر تحسين معامل القدرة.

IMG-20211009-WA0010
IMG-20211009-WA0010
IMG-20211009-WA0009
IMG-20211009-WA0009
الشركة القابضة لمياه الشرب دورة تدريبية العاملين صيانة المحرك رئيس شركة مياه الشرب تطوير العنصر البشري لشركة القابضة لمياه الشرب

ترشيحاتنا

ذكرى المولد النبوي .. 5 مواقف وحكايات في حياة الرسول

وثيقة.. "آبي أحمد" يجند عضوا بالنواب الأمريكي وجماعة ضغط لتبييض وجهها بواشنطن

آلامه كتير.. اِعرف طرق علاج العمود الفقري الحديثة مع سامى قنديل |فيديو

توسيع مجالات التعاون| تفاصيل لقاء الرئيس السوري ووزير خارجية إيران

عينه آبي أحمد.. مسئول إثيوبي كبير يستغيث ويطلب اللجوء خارج البلاد

الجيش اليمني يعلن التصدي لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الغرف التجارية: الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتحريك سعر البنزين على السلع

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

خاص.. محمود طاهر يحسم موقفه من منافسة الخطيب في انتخابات الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

فيديو

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ