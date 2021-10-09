قبل مباراة إيطاليا.. لوكاكو يغادر معسكر بلجيكا مصابا

أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم، مساء اليوم، السبت، بشكل رسمي غياب روميلو لوكاكو نجم تشيلسي عن مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالى.

ومن المقرر إقامة المباراة في الثالثة عصر غد الأحد، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وأكد الاتحاد البلجيكى "تويتر" أن لوكاكو غادر معسكر منتخب بلجيكا بعد ظهر اليوم وبالتالي يغيب عن مواجهة إيطاليا.

على الناحية الأخرى عاد إيدين هازارد نجم المنتخب إلى ناديه ريال مدريد لإجراء فحوصات طبية، وذلك لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في المباراة نفسها.