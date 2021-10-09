غدًا.. بدء عرض الموسم الثالث من الآنسة فرح عبر MBC مصر

يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل الآنسة فرح، عبر شاشة قناة MBC مصر، غدًا الأحد، في تمام التاسعة مساءً.

وكان قد مرت "فرح" ،حسب الحلقات السابقة بعام حافل بالأحداث والصعوبات في حياتها وانتهى الموسم الثاني من المسلسل بإطلاق النار على طارق بطل المسلسل"، ومن هنا، تبدأ تطورات الموسم الجديد.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت الشركة المنتجة من تصوير 5 مواسم منه تمامًا مثل النسخة الأصلية، بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

كواليس الآنسة فرح

وكان نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة عبر الاستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت أسماء أبو اليزيد فى الصورة برفقة فريق عمل مسلسل الآنسة فرح، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنان أحمد مجدي، قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الأنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".