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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اهالى بنى مزار يعثرون على لقاحات كورونا وسط القمامة

النيابة الإدارية تأمر بالتحقيق الفورى بشأن وجود لقاحات طبية بجوار إحدى الترع

لقاحات طبية
لقاحات طبية

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية،إن أول أمس تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي  بوجود عبوات للقاحات طبية موجودة بجوار إحدى الترع تابعة لمركز بنى مزار.


و أضاف سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار،أنه على الفور تم عرض الموضوع على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية و كلف نياية بنى مزار بالتحقيق الفورى.


و أوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية،أن بمجرد انتهاء التحقيق سوف يتم على الفور اعلان بيان رسمى عن نتائج التحقيق صادر عن النيابة الإدارية.

 

وتابع : " عدد الجرعات من لقاح كورونا التي تم العثور عليها ملقاة بجانب إحدى ترع محافظة المنيا، يبلغ أكثر من 26 ألف جرعة.

وأشار إلي أنّ هذه الجرعات تعود إلى لقاح سينوفارم كانت مخزنة في 33 كرتونة، مؤكّدًا أن جميع هذه الجرعات صالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية.

وأكد ، أن هذه الجرعات عثر عليها بعض المواطنين وقد رصدها أيضًا المراقب الصحي أثناء مروره هناك، فأبلغ الجهات المعنية على الفور.

 


قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة، فتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على 26 ألف جرعة من لقاح "ڤيروس كورونا" ملقاة بجوار إحدى الترع بمحافظة المنيا.


ورصدت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، تداول الواقعة في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على المستشار رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات

و باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز  مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٤٢٠ / ٢٠٢١ بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من الأستاذ محمد يحيى العطار - رئيس النيابة، الأستاذ محمود خليفة - رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

ومن جهته كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل إلقاء جرعات من لقاح كورونا في إحدى ترع محافظة المنيا.

 

النيابة الإدارية محافظة المنيا لقاح كورونا منتهية الصلاحية مواقع التواصل الاجتماعي هيئة النيابة الإدارية

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