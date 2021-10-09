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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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فن

أحمد رمضان يكشف تفاصيل اختبارات لجنة القيد بنقابة الموسيقيين

احمد رمضان
احمد رمضان

قال المايسترو أحمد رمضان - سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية -  في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة لم تعتمد نتيجة اختبارات لجنة القيد حتى الآن، لعدم اجتماع مجلس النقابة، مشيرا إلى أنه متواجد خارج القاهرة وبعد أيام سوف يتم تحديد موعد لانعقاد المجلس ومن ثم ستعتمد النتيجة. 

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في انتظار اعتماد المجلس| خالد بيومي يكشف تفاصيل اختبارات نقابة الموسيقيين

وكان الفنان خالد بيومي - نقيب المهن الموسيقية فرع محافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة - قال إن نقابة قامت اليوم الخميس 30 سبتمبر بعمل إختبارات للمتقدمين بطلبات الإنضمام لجنة القيد بالنقابة. 

وأضاف خالد بيومي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن النتيجة سوف تعلن بعد إعتمادها من مجلس النقابة، وأن المجلس سوف ينعقد في خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل. 

 

اختبارات نقابة المهن الموسيقية

نشر أحد أعضاء فرقة الصواريخ، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها أعضاء الفرقة وعدد من المغنيين خلال خضوعهم لاختبارات لجنة القيد بـ نقابة المهن الموسيقية.

وظهر في الصورة فرقة الصواريخ، ومروان موسى ودبل زكش وعفرتو وشاهين وويجز ويانج زوكش، داخل نقابة المهن الموسيقية وهم يوثقون لحظة إختبارهم من النقابة. 

 

مستجدات أزمة الغناء في الحفلات بـ الفلاشة 

من جهة أخرى، نفى الفنان خالد بيومي نقيب المهن الموسيقية فرع محافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة، ما تردد حول إعادة النظر في قرار منع الغناء في الحفلات من خلال البلاي باك المعروفة بالغناء بالفلاشة.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة لم تعد مناقشة قرار منع الغناء بالفلاشة بعد اتخاذ القرار الصادر، مشيرا إلى أن النقابة لديها لجنة اختبار للنظر في طلبات الانضمام للنقابة من المطربين. 

 

تفاصيل قرار منع الغناء بالفلاشة 

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، علي تطبيق غرامة على أي مطرب يقوم بالغناء على الفلاشة "بلاي باك"، ومشددة على ضرورة وجود الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين. 

وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بسبب إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك. 

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة. 

أحمد رمضان نقابة المهن الموسيقية خالد بيومي الفنان المايسترو المايسترو أحمد رمضان الغناء بالفلاشة

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