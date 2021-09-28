النفي الثاني.. خالد بيومي: الموسيقيين لم تتراجع عن قرار منع الغناء بالفلاشة

نفى الفنان خالد بيومي نقيب المهن الموسيقية فرع محافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة، ما تردد حول إعادة النظر في قرار منع الغناء في الحفلات من خلال البلاي باك المعروفة بالغناء بالفلاشة.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، إن النقابة لم تعيد مناقشة قرار منع الغناء بالفلاشة بعد اتخاذ القرار الصادر، مشيرا إلى أن النقابة لديها لجنة اختبار يوم الخميس المقبل للنظر في طلبات الانضمام للنقابة من المطربين.

نفي ثاني من مجلس نقابة المهن الموسيقية

يأتي ذلك بعدما، قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إنه لا صحة لما تردد حول إعادة النظر في قرار منع المطربين من الغناء بالفلاشة.

وأضاف أحمد رمضان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن النقابة لم تناقش إعادة النظر في قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة حتى الآن، قائلا: «ما سمعتش عن الكلام ده لأننا ما اتكلمناش فيه».

تفاصيل قرار منع الغناء بالفلاشة

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، علي تطبيق غرامة على أي مطرب يقوم بالغناء على الفلاشة "بلاي باك"، ومشددة على ضرورة وجود الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بسبب إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك.

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة.

عقوبة أحمد سعد

وقررت نقابة المهن الموسيقية، تغريم المطرب أحمد سعد 20 ألف جنيه، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظومتها الخدمية لأعضائها.