بعد حصول نقابة الموسيقيين على موافقة مبدئية لتحصيل رسوم منهم.. تعرف على أرباح المطربين عبر يوتيوب

حصلت نقابة المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حُصولها على رسوم من أرباح المطربين على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وأنغامي وغيرها من المنصات.

ويرصد صدى البلد أبرز أرباح الفنانين على يوتيوب :

محمد رمضان :

يبلغ عدد متابعي الفنان محمد رمضان على يوتيوب 13.2 مليون متابع، محققا أكثر من 4 مليارات مشاهدة حتى الآن على إجمالي 516 فيديو طرحها منذ إطلاق قناته في أكتوبر 2014.

وبذلك يكون متوسط ربح محمد رمضان في الشهر ما بين 251 ألف جنيه إلى ما يزيد عن 4 ملايين، وفي العام الواحد ما بين أكثر من 3 ملايين جنيه إلى 48.6 مليون.

عمرو دياب :

أما الفنان عمرو دياب، فقد أطلق قناته الرسمية على يوتيوب في مايو 2006، ويتابعه 5.24 مليون شخص.

ونشر 212 فيديو ليكون إجمالي عدد مشاهداتها حتى الآن 1.6 مليار مشاهدة، ليكون ربحه شهريا ما بين 133.3 ألف جنيه إلى 2.1 مليون، وسنويا ما بين 1.6 مليون جنيه إلى 25.1 مليون.

حمو بيكا:

وتتراوح أرباح مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا شهريا ما بين 39.2 ألف جنيه إلى 615 ألفا، وسنويا ما بين 461.2 ألف جنيه 7.4 مليون، وحقق بيكا حتى الآن 9.812 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي، وبلغ إجمالي عدد مشاهدات قناته 651 مليون منذ إطلاقها في سبتمبر 2018.

حسن شاكوش:

أما صافي أرباح مغني المهرجانات حسن شاكوش من قناته تبلغ شهريا ما بين 175.7 ألف جنيه إلى 2.8 مليون، وسنويا 2.1 مليون جنيه إلى 32.9 مليون، حيث حقق في الشهر الأخير 44.75 مليون مشاهدة.

تامر حسني:

وأطلق الفنان تامر حسني قناته على "يوتيوب" في نوفمبر 2006 ويتابعه حوالي من 7.1 مليون حول العالم، ووصل إجمالي عدد المشاهدات على القناة حتى الآن 2.4 مليار، وفي الشهر الأخير 30.4 مليون. ويبلغ إجمالي ربح حسني شهريا ما بين 119.2 ألف جنيه إلى 1.9 مليون، وسنويا ما بين 1.4 مليون جنيه إلى 23.5 مليون.

محمد حماقي:

ووصلت مشاهدات قناة الفنان محمد حماقي على "يوتيوب" في الشهر الأخير إلى 42.2 مليون، خصوصا بعد طرح أغاني ألبومه الجديد، فيما بلغ إجمالي عدد المشاهدات على القناة 816 مليون، منذ إطلاقها في أبريل 2013، ويصل متوسط أرباحه شهريا ما بين 166.3 ألف جنيه إلى 2.6 مليون، وسنويا ما بين 1.9 مليون جنيه إلى 31.4 مليون.

عمر كمال:

أما مغني المهرجانات عمر كمال، فقد طرح 206 فيديوهات على قناته عبر "يوتيوب" لتحقق إجمالي مشاهدات وصل إلى 554 مليونا منذ إطلاقها في سبتمبر 2012، ويكون متوسط ربحه شهريا ما بين 72.2 ألف جنيه إلى 1.16 مليون، وسنويا ما بين 873.9 ألف جنيه إلى 13.9 مليون.

شيرين عبد الوهاب:

ووصلت أرباح المطربة شيرين عبد الوهاب من قناتها ما بين 80 ألف جنيه إلى 1.3 مليون شهريا، وما بين 964.9 ألف جنيه إلى 15.4 مليون سنويا.