جامعة عين شمس تكشف دور مستشفى الدمرداش في مواجهة كورونا

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن مدى استعداد وجاهزية مستشفى عين شمس الجامعي والتي تُسمى بـ مستشفى الدمرداش، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "المستشفى تحتوي على 3500 سرير".

وأضاف محمود المتيني خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"المُذاع على فضائية "الحياة"، "نستقبل من مليون ونصف إلى 2 مليون مريض سنوياً، وتُجرى بها أكثر من 650 ألف عملية جراحية في السنة".

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى الدور الذي قامت به المستشفى أثناء جائحة كورونا، قائلاً: "بعتبره دور وطني ومخلص .. وده دورنا الطبيعي".

ونوه محمود المتيني أنها تعتبر من أولى المستشفيات التي قامت بتوفير كافة طرق الكشف والتشخيص والعلاجات، بالإضافة إلى مستشفى العبور التابعة لمستشفى الدمرداش، حيث تم تحويلها كاملة إلى مستشفى عزل.

وعقب رئيس جامعة عين شمس قائلاً: "إحنا من أوائل الجامعات التي عملت أول مستشفى ميداني غير عسكري على مستوى الشرق الأوسط وموجودة بالفعل حتى الآن في خيمة كبيرة خلف مستشفى عين شمس التخصصي.. حيث تحتوي على 180 سرير، منهم 15 سرير رعاية مركزة".