معجزتي في زمن اللا معجزات.. زوج أصالة يتغزل فيها بـ رسالة رومانسية

وجه الشاعر العراقى فائق حسن رسالة رومانسية لـ زوجته الفنانة أصالة، ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وكتب فائق حسن " كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتى في زمن اللا معجزات!!

وأضاف: يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!!

واختتم : وفاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا وقدرنا المحتوم ".

وكانت قد غازلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له ، و نشرت فيديو لزوجها من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات " اليوم الوطني السعودي" وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر" .

وكتب اصالة «نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته».



