عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معجزتي في زمن اللا معجزات.. زوج أصالة يتغزل فيها بـ رسالة رومانسية

صدى البلد

وجه الشاعر العراقى فائق حسن رسالة رومانسية لـ زوجته الفنانة أصالة، ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وكتب فائق حسن " كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتى في زمن اللا معجزات!!

وأضاف:  يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!!

واختتم : وفاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا وقدرنا المحتوم ".

txt

ماما لقت اللي يديها الحب.. أول تعليق من شام الذهبي علي زواج والدتها أصالة

وكانت قد غازلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له ، و نشرت فيديو لزوجها  من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات " اليوم الوطني السعودي" وذلك عبر حسابها بموقع  "تويتر" .

وكتب اصالة «نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته».


 

فائق حسن أصالة الشاعر العراقي فائق حسن

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي 100 مرة صباحا ومساءً.. مكافآت ربانية

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فى اليوم العالمي للصحة العقلية .. رياضة المشي تصنع العجائب

في عيد ميلاد الكينج.. أشهر ما قاله محمد منير عن بلاده النوبة

راكب جن جنونه.. حادث أمني وهبوط اضطراري بمطار لاجوارديا في نيويورك |تفاصيل

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ