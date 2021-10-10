عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوكاكو وهازارد يغيبان عن بلجيكا فى مواجهة إيطاليا بـ دوري الأمم الأوروبية

روميلو لوكاكو وإيدن
روميلو لوكاكو وإيدن هازارد

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم غياب الثنائي روميلو لوكاكو وإيدن هازارد عن مباراة إيطاليا في مدينة تورينو لتحديد صاحب المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي “روميلو لوكاكو يعاني من حمل عضلي زائد ونفس الأمر بالنسبة لإيدن هازارد”.

وأضاف: "هما ليسا في أفضل حال للعب ، سيغادران معسكر المنتخب الوطني لهذه المشكلة، ولا أعرف الوقت المطلوب لتعافيهما".

وأكد مارتينيز أن لوكاكو سيعود إلى بلجيكا، وليس إلى ناديه تشيلسي، وأصر على أنه لا توجد مشكلة مع عودة المهاجم إلى بلاده قبل باقي أفراد التشكيلة.

وأضاف مدرب بلجيكا: "بكل وضوح هناك تفاهم رائع بين الجهاز الطبي في الجانبين، ونحن نريد أن نفعل أفضل شيء لمصلحة اللاعب كل قرار يتم اتخاذه بالاتفاق مع النادي".

روبرتو مارتينيز منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو إيدن هازارد إيطاليا دوري الأمم الأوروبية

ترشيحاتنا

حمم بركان جزيرة لابالما الإسبانية تجرف مئات المنازل |فيديو

لموليد 10 أكتوبر اعرف نصيحة الأبراج وأكثر أغنية تنطبق عليك

"مش الطلاب بس" .. شاهد تطبيق الاجراءات الاحترازية على المعلمين في المدارس

لا يهمني أحد.. حسن مصطفى: أنا أهلاوي 100%.. ومن حقي دعوة أصدقائي .. فيديو

الرى: مشروعات متعددة فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

تحذير عاجل لجميع مستخدمي جوجل كروم لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ