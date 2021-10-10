لوكاكو وهازارد يغيبان عن بلجيكا فى مواجهة إيطاليا بـ دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم غياب الثنائي روميلو لوكاكو وإيدن هازارد عن مباراة إيطاليا في مدينة تورينو لتحديد صاحب المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي “روميلو لوكاكو يعاني من حمل عضلي زائد ونفس الأمر بالنسبة لإيدن هازارد”.

وأضاف: "هما ليسا في أفضل حال للعب ، سيغادران معسكر المنتخب الوطني لهذه المشكلة، ولا أعرف الوقت المطلوب لتعافيهما".

وأكد مارتينيز أن لوكاكو سيعود إلى بلجيكا، وليس إلى ناديه تشيلسي، وأصر على أنه لا توجد مشكلة مع عودة المهاجم إلى بلاده قبل باقي أفراد التشكيلة.

وأضاف مدرب بلجيكا: "بكل وضوح هناك تفاهم رائع بين الجهاز الطبي في الجانبين، ونحن نريد أن نفعل أفضل شيء لمصلحة اللاعب كل قرار يتم اتخاذه بالاتفاق مع النادي".