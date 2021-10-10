عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

رانيا يوسف
رانيا يوسف

بعد عام حافل بالأحداث والصعوبات في حياة فرح، انتهى الموسم الثاني بإطلاق النار على طارق، ومن هنا، تبدأ تطورات الموسم الثالث من الكوميديا الاجتماعية "الآنسة فرح" من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، والذي يبدأ عرضه اليوم، الأحد، على شاشة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً.
 

بعد تعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دوماً ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.
 

الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج، وآخرون، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.
 

يُعرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الثالث على " MBC مصر" من الأحد إلى الخميس 9:00 مساءُ، ويبدأ عرضه اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

أسماء أبو اليزيد عارفة عبد الرسول MBC رانيا يوسف أحمد الجارحي أحمد مجدى

موضوعات متعلقة

تضم مخرجات من مصر وخارجها .. تفاصيل عروض الدورة 14 لـ "قافلة بين سينمائيات"

أروى جودة عضوا بلجنة تحكيم جائزة النجمة الخضراء بمهرجان الجونة

تفاصيل مهرجان طرابلس للأفلام بمشاركة 3 سينمائيين مصريين في لجان تحكيمه

انتشال التميمي: الجونة السينمائي حديث الشارع.. لن نتأثر بـ «البحر الأحمر».. ووجود نظام صارم يحمينا من العشوائية ( حوار)

بعد أزمة النقشبندي .. "الموسيقيين" تتخذ إجراء حازما ضد مروان بابلو

هند صبري تزين الأفيش الرسمي لـ أيام قرطاج السينمائية

سلوى خطاب: حب الجمهور يفوق كل الثروات وتكريمي بالإسكندرية مسئولية كبيرة

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فضل الصلاة على النبي ومعناها .. علي جمعة يوضح

إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

الرعاية الصحية: "أنزل أطمن" مجانية وتبدأ في 15 أكتوبر بمراكز طب الأسرة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

صالحة لـ 2023.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

فيديو

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ