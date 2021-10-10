يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

بعد عام حافل بالأحداث والصعوبات في حياة فرح، انتهى الموسم الثاني بإطلاق النار على طارق، ومن هنا، تبدأ تطورات الموسم الثالث من الكوميديا الاجتماعية "الآنسة فرح" من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، والذي يبدأ عرضه اليوم، الأحد، على شاشة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً.



بعد تعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دوماً ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.



الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج، وآخرون، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.



يُعرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الثالث على " MBC مصر" من الأحد إلى الخميس 9:00 مساءُ، ويبدأ عرضه اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.