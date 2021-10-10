محافظ القاهرة: تعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم|شاهد

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن الحصة الأولى في بداية العام الدراسي الجديد ستكون عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية وفي المشاركة في التنمية.

وشدد محافظ القاهرة خلال تفقده للمدارس في أول يوم دراسي بالعام الجديد؛ على تعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.



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