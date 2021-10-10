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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

في أول يوم دراسة.. محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية بكفر المصيلحة

صدى البلد

افتتح صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية " إنشاء جديد " بكفر المصيلحة بحى شرق مدينة شبين الكوم ، وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن (9) مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمة وبإجمالى (32) فصل دراسى وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

 

جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم،  ثريا منصور مدير الإدارة التعليمية ، ورئيس حى شرق شبين الكوم .


حيث أزاح محافظ المنوفية، الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة ، وقد اطمئن على إنتظام بدء سير العملية التعليمية ، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، مشدداً على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية .

 

وتفقد محافظ المنوفية فصول رياض الأطفال ، والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، مؤكداً لهم بأنهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر، موجهاً المعلمين بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب. 


وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إلي أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها الخدمة هذا العام بنطاق المحافظة بلغ (44) مدرسة تنوعت ما بين ( إنشاء جديد ، وإحلال كلي وجزئي ، توسعات) بإجمالي 700 فصل دراسي ، وتكلفة إجمالية تقدر حوالي 260 مليون جنيه وذلك للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة .


من جانبه، أكد محافظ المنوفية ، حرص وإهتمام الدولة على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم  بإعتباره قاطرة التنمية والبناء.


هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مجمع مدارس ( قويسنا الحديثة والتجريبية والمتميزة للغات ، إفتتاح مدرسة منشأة دملو الإعدادية ) ومحطة رفع شبرا قبالة ، وإنشاءات محطة معالجة كفر أبو الحسن ، وتفقد أعمال كوبري عرب الرمل ، وكذا تفقد أعمال الرصف في الطريق الخدمة من الطريق الإقليمي حتي كفر الشيخ إبراهيم بمركز ومدينة قويسنا .

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محافظة المنوفية المنوفية العام الدراسي الجديد افتتاح مدرسة

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