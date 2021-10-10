استشارى نظم معلومات: بيع شحمة الأذن ب20 مليون دولار "شائعة" لا صحة لها

قال المهندس محمد سعيد استشارى النظم والمعلومات، إن الخبر المنتشر بشأن بيع شحمة الأذن بـ 20 مليون دولار لا أساس له من الصحة والمنطق ،وأوضح أن هناك أشخاصا يقومون بترديد مثل هذه الشائعات لتصدر التريند و حصد نسب مشاهدة و تفاعلات عالية من المشتركين، لافتا إلى أن شحمة الأذن ليس لنقلها من شخص لآخر أى قيمة .

و أضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة ten ، أن السوشيال ميديا يتم استخدامها لترويج أخبار مزيفة بالاضافة الى تزييف الصور والفيديوهات التى أصبحت مصدر دخل لكثير من الاشخاص .

و أوضح استشارى النظم و المعلومات،أن مخاطر الأخبار الكاذبة شديدة جدا فى كل المجالات على مستوى الوعى الإجتماعى .

وأكد أن تأمين وسائل الاتصالات الرقمية ومنصات البيع والشراء ، وتعاملات البنوك ، والمحافظ الرقمية والتعاملات الإلكترونية والحياتية ، وابتكار طرق تحافظ علي تلك التعاملات الداخلية وتأمين التكنولوجيا المالية وقواعد البيانات ضد اعمال القرصنة والاختراق أصبح من مقتضيات الأمن القومي للدول بل العالم وأجمع.