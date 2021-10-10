عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى نظم معلومات: بيع شحمة الأذن ب20 مليون دولار "شائعة" لا صحة لها

بيع شحمة الأذن
بيع شحمة الأذن

قال المهندس محمد سعيد استشارى النظم والمعلومات، إن الخبر المنتشر بشأن بيع شحمة الأذن بـ 20 مليون دولار لا أساس له من الصحة والمنطق ،وأوضح أن هناك أشخاصا يقومون بترديد مثل هذه الشائعات لتصدر التريند و حصد نسب مشاهدة و تفاعلات عالية من المشتركين، لافتا إلى أن شحمة الأذن ليس لنقلها من شخص لآخر أى قيمة .

و أضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة ten ، أن السوشيال ميديا يتم استخدامها لترويج أخبار مزيفة بالاضافة الى تزييف الصور والفيديوهات التى أصبحت مصدر دخل لكثير من الاشخاص  .

و أوضح استشارى النظم و المعلومات،أن مخاطر الأخبار الكاذبة شديدة جدا فى كل المجالات على مستوى الوعى الإجتماعى .

وأكد أن تأمين وسائل الاتصالات الرقمية ومنصات البيع والشراء ، وتعاملات البنوك ، والمحافظ الرقمية والتعاملات الإلكترونية والحياتية ، وابتكار طرق تحافظ علي تلك التعاملات الداخلية وتأمين التكنولوجيا المالية وقواعد البيانات ضد اعمال القرصنة والاختراق أصبح من مقتضيات الأمن القومي للدول بل العالم وأجمع.

 

 

التواصل الاجتماعي شركات المحمول السوشيال ميديا الدولار التريند شحمة الأذن

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 10-10-2021

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة

هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro يأتي بمميزات خارقة

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

اعتبارا من اليوم.. هذه الفئة مسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

بعد ارتفاع أسعار البنزين .. حقيقة زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ