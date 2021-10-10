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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنتظام تام للعملية التعليمية فى محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد لأولياء أمور طلاب الثانوية: الدولة جادة في إنجاح العملية التعليمية

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن هناك انتظام تام للعملية التعليمية ، فى محافظة بورسعيد ، مشيرا إلى أن نسبة الاقبال على المدارس عالية جدا .

 

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى المذاع على قناة mbc مصر، أن نسب إقبال الطلاب للصف الثالث الثانوى فى المدارس ضعيف جدا، مناشدا أولياء أمور الطلاب بأن الدولة المصرية جادة فى إنجاح العملية التعليمية.

 

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الثقافة المصرية والأدب المصرى والأنشطة الموجودة بالمدارس هى من تشكل وعى الطالب.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن نسب حضور الطلاب والمعلمين في مدارس جمهورية مصر العربية اليوم مرتفعة جدا ، مشيرةً إلى أن المدارس كاملة العدد.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن الاقبال على الالتزام بالحضور في المدارس امر جيد جدا ، مؤكدة أنه لا تراجع عن اتمام العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وبحضور كامل في المدارس.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، أن لجان المتابعة المشكلة من قيادات الوزارة و المديريات التعليمية ، تمر على المدارس للتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة الخاصة سواء الخاصة بضوابط العملية التعليمية  أوالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وشدد وزير التربية والتعليم ، أن أي مخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم سوف يقابلها تعامل بشكل قانوني بتطبيق العقوبات على المخالفين.

 

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة  هي أخبار لا أساس لها من الصحة .

 

وأضاف وزير التعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق، موضحا أن الوزارة وفرت اجهزة قياس حراري وغرف عزل و بوابات تعقيم في المدارس لتأمين جميع ابناءنا الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا.

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس،  شددت خلالها  على كل مدرسة في العام الدراسي الجديد، أن تقوم بحصر جميع أرقام هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن الهدف من حصر أرقام هواتف الطلاب وأسرهم هو أن يتم التواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب، وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

وزارة التربية والتعليم بورسعيد انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية العملية التعليمية الطلاب والمعلمين

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