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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار وسفيرة سلوفينيا يبحثان التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار و سفيرة سلوڤينيا

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار  اليوم الأحد و السفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

 

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال القطاع  السياحي لدفع مزيد من الحركية السياحية الوافدة إلي مصر من سلوفينيا.


كما ناقش الطرفان بحث إمكانية  تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري بين الجانبين.

 

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة.

 

فيما أوضحت السفيرة من جانبها عن رغبتها في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة،  معربة عن كامل تقديرها للمجهودات التي تقوم بها الوزارة في المجال السياحي والأثري.

وزير السياحة والاثار سفيرة جمهورية سلوڤينيا السفيرة ماتيا بريفولشيك الدكتور خالد العناني سلوفينيا

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