عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 6 ملايين و652 ألف جنيه..

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة صلاح جبارة بعزبة الشيخ حامد بأبو حماد

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة صلاح عبد الله جبارة للتعليم الأساسي بعزبة الشيخ حامد التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والمقامة على مساحة 1970 مترا وتتكون من 5 طوابق وتضم 11 فصلاً دراسياً بتكلفة 6 ملايين و652 ألف جنيه.

 

حضر الافتتاح سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي العزبة.

 

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية والتي ضمت اعمالا مبتكرة للطلاب بالاشتراك مع المعلمين مثل  مجسمات للمحاور المرورية الجديدة وكذلك لمسار رحلة العائلة المقدسة بالشرقية.

 

على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي

اطمأن المحافظ  على تسليم الكتب المدرسية لجميع طلاب وطالبات المدرسة متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً وطالبهم بالحفاظ على المدرسة ونظافتها أولاً بأول لتستمر لأكبر فترة ممكنة ، مشددا ً علي إدارة المدرسة ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال العام الدراسي الجديد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

كما شهد محافظ الشرقية حصة التربية الرياضية لطالبات الصف الثالث الاعدادي مؤكدا على ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية والاستفادة منها قائلا العقل السليم في الجسم السليم.

 

وأوضح المحافظ أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

الشرقية التربية والتعليم مجلس النواب الكتب المدرسية التعليم صحة محافظ الشرقية طالبة

ترشيحاتنا

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

نيمار يفجر مفاجأة صادمة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

موجه لوزير التعليم.. طلب إحاطة بسبب فتح باب التطوع للمدرسين في سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ