عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. شروط التحويل بين الكليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات)، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أعلنت ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 9-10-2021 ، وذلك حتى الثلاثاء المقبل 12 من الشهر ذاته .

تنسيق الدبلومات الفنية 2021…..وضحت وزارة التعليم العالي، أن التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة، الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والمتضمنة ما يلي:

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. قواعد تقليل الاغتراب

التحويل بين الكليات الجامعية

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات). 
- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب. 
- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

تننسيق الجامعات 2021

شروط  تقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية 2021…... أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل.

تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل.

تنسيق الدبومات الفنية 2021

رابط تقليل الاغتراب

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنــــا
https://tansik.egypt.gov.eg/application/
  ويمكن للطالب  التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال  رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 …... وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2021، موضحة أنه  في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من الخميس 23-9-2021 حتى الاثنين 27-9-2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.
2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية.


تنسيق الدبلومات الفنية 2021…... أعلنت وزارة التعليم العالي أنه قد استنفذ 2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

الدبلومات الفنية 2021.. تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

نتائج طلاب الشهادات الفنية 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021…... وأضافت الوزارة أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، و تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.
تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الدبلومات الفنية 2021 تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق تقليل الاغتراب التحويلات اخبار التعليم

موضوعات متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. قواعد تقليل الاغتراب

ترشيحاتنا

من البيت.. طريقة الإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية

اليمن.. تفاصيل استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بمصرف

غدا.. الإسكان والتعليم توقعان اتفاقية لإنشاء 3 مدارس ثانوية فنية

أخبار السيارات | أستون مارتن مصر تحتفي بأحدث أفلام جيمس بوند.. زيادة في أسعار سوزوكي سياز موديل 2022.. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار بتعديلات مذهلة

بداية المنخفضات الجوية الممطرة بالسعودية .. تعرف علي موعدها وتأثيرها علي المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور "حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ