الدبلومات الفنية 2021| اليوم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب.. اعرف الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 وحتى الثلاثاء المقبل.

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2021، موضحة أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من الخميس 23-9-2021 حتى الاثنين 27-9-2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني .

التحويل بين الكليات الجامعية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. وأوضحت الوزارة، أن التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

شروط تقليل الاغتراب

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي أنه قد استنفذ 2462 طالب وطالبة بتنسيق الدبلومات الفنية لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2021، موضحة أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني .

نتائج طلاب الشهادات الفنية

وأضافت الوزارة انه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة ، و تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأوضحت أنه قد بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالب.