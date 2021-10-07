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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ طلاب الدبلومات الفنية تعرف علي التخصصات والبرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية الجديدة

يواصل الطلاب وأولياء الأمور فى البحث عن مسار لاستكمال الطلاب التعليم الجامعي، ومن بين الجامعات التي أنشأتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة الجامعات التكنولوجية، لذلك حرص "صدى البلد" على تقديم كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية من حيث البرامج الدراسية والتخصصات بالجامعات التكنولوجية.

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استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

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تنسيق 2021.. غلق باب التقديم للجامعات الأهلية خلال ساعات

 

كليات وبرامج الجامعات التكنولوجية

وبدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية وهى:

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

تضم برامج:

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

• الأوتوترونكس.

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

• تكنولوجيا الغاز والبترول.

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 

تضم برامج:

• الأوتوترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

• الميكاترونكس.

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:

تضم برامج:

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:

1- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة. 

2- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر). 

3- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر. 

4- الجامعة التكنولوجية ببرج العرب. 

5- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد. 

6- الجامعة التكنولوجية بسمنود. 

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجيا

حيث تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية:

• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص. 

• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

وتستمر الدراسة في هذه الكليات الجديدة لمدة 4 سنوات عبارة عن عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وأوضحت الوزارة، أن التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات). 

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب. 

- التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

الجامعات التكنولوجية البرامج الدراسية مقرات الجامعات التكنولوجية البرامج الدراسية المتميزة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجيا التحويل بين الكليات الجامعية

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