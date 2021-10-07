استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

استعدادًا للعام الجامعي الجديد

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية للعام الدراسي الجديد بتطعيم جميع منسوبي الجامعة والطلاب ضد فيروس كورونا وتستمر الجامعة خلال الأيام المقبلة في تطعيم باقي الطلاب والعاملين في الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظا علي العاملين بالجامعة والطلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا من جديد وبدء الموجة الرابعة للفيروس.

وصرح الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن عملية التطعيم تأتى فى إطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

حيث وضعت الجامعة خطة تطعيم شاملة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، مما يساعد على انتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها.

وأكد الدكتور محمد ندا، أن الجامعات بدأت بالفعل تطعيم الكوادر الجامعية ضد فيروس كورونا مؤكدًا يتم حالياً تطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد وطلب من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تطعيمهم من قبل وزارة الصحة بتوفير الشهادة التي تثبت تطعيمهم بالفعل وذلك لحرص الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تطلق حملة موسعة بتوفير اللقاح لمنتسبيها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفى سبيل ذلك قامت الجامعة بتجهيز وإعداد مقر طبي داخلها لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.

وأكد الدكتور ندا على انتظام سير إجراءات التطعيم ودعا الطلاب إلى الاستفادة من الحملة للحصول على اللقاح داخل الجامعة حرصًا على سلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومنتسبي الجامعة بدأوا التطعيم وأنه كان هناك إقبال كثيف على تلقي التطعيم، وان ذلك يعكس حرص الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها فى صدارة أولوياتها القصوي.

وذلك فى إطار حرص الجامعة على صحة جميع أبناءها، وخلق بيئة جامعية خالية من اى إصابة بفيروس كورونا وتقليل فرص الإصابة والعدوة.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي علي العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».