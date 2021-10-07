عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادًا للعام الجامعي الجديد

استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

جامعة بني سويف التكنولوجية
جامعة بني سويف التكنولوجية

تستعد جامعة بني سويف التكنولوجية للعام الدراسي الجديد بتطعيم جميع منسوبي الجامعة والطلاب ضد فيروس كورونا وتستمر الجامعة خلال الأيام المقبلة في تطعيم باقي الطلاب والعاملين في الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظا علي العاملين بالجامعة والطلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا من جديد وبدء الموجة الرابعة للفيروس.

txt

قبل بدء العام الدراسي الجديد.. نصائح خبراء التعليم لأولياء الأمور: توعية الطلاب بالإجراءات الوقائية..وتجنب مواقع التواصل الاجتماعي

txt

خبير تعليم يقدم أهم النصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية للتعامل بنجاح مع النظام الجديد

وصرح الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن عملية التطعيم تأتى فى إطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

حيث وضعت الجامعة خطة تطعيم شاملة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، مما يساعد على انتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها.

وأكد الدكتور محمد ندا، أن الجامعات بدأت بالفعل تطعيم الكوادر الجامعية ضد فيروس كورونا مؤكدًا يتم حالياً تطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد وطلب من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تطعيمهم من قبل وزارة الصحة بتوفير الشهادة التي تثبت تطعيمهم بالفعل وذلك لحرص الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تطلق حملة موسعة بتوفير اللقاح لمنتسبيها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفى سبيل ذلك قامت الجامعة بتجهيز وإعداد مقر طبي داخلها لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.

وأكد الدكتور ندا على انتظام سير إجراءات التطعيم ودعا الطلاب إلى الاستفادة من الحملة للحصول على اللقاح داخل الجامعة حرصًا على سلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومنتسبي الجامعة بدأوا التطعيم وأنه كان هناك إقبال كثيف على تلقي التطعيم، وان ذلك يعكس حرص الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها فى صدارة أولوياتها القصوي.

وذلك فى إطار حرص الجامعة على صحة جميع أبناءها، وخلق بيئة جامعية خالية من اى إصابة بفيروس كورونا وتقليل فرص الإصابة والعدوة.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي علي العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

جامعة بني سويف التكنولوجية تطعيم جميع منسوبي الجامعة ضد فيروس كورونا الموجة الرابعة للفيروس الخطة الشاملة للدولة

ترشيحاتنا

اتفاق مؤقت بشأن زيادة حد الديون بين الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الرياضة يلتقي محمد صلاح على هامش زيارته للمعسكر التدريبي للمنتخب

تقارير : الاستخبارات الأمريكية تنقل كوماندوز متهمون بقتل وإعدام مدنيين خارج كابول

مستندة على عكاز.. سفيرة النرويج تقدم أوراق اعتمادها لـ الرئيس السيسي

إغلاق مطار جزيرة لابالما بسبب ثوران عنيف لـ بركان كومبري فييخا |فيديو

الأهلي السعودي يقترب من ضم حمدي النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

شعبة الذهب تحذر المحلات من تقديم عروض وهمية للمواطنين

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

بينهم 4 أطفال ..مصرع 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ