الأنبا بولا يشارك في وضع حجر أساس مستشفى المحلة الجامعي

قال نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها أشعر بسعادة غامرة لتواجدي فى هذا اليوم المميز فى وضع حجر أساس مستشفى 900900 التعليمي بالمحلة الكبرى لأنها صرح طبى كبير تشرف عليه جامعة طنطا بجميع كوادرها العظيمة.



وأشاد بمبادرة رئيس جامعة طنطا بإنشاء المستشفى على الرغم من أن تخصصه فى الهندسة المعمارية لكن بفكر إنسانى أطلق هذه المبادرة.



أشار الى أن المشروع يقام على أرض المحلة الكبرى، التى افتقدت لسنوات مثل هذه المشاريع الضخمة بالرغم أن المحلة بها مؤسسات تجارية كبرى، كما أشاد بالاختيار الذكى فى توقيت وضع حجر الاساس للمستشفى فى شهر انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة وأيضا احتفال السيد البدوي.

ودعا الأنبا بولا لدعم مستشفى 900900 قائلا لأن نكون أغنياء فى العمل الصالح والعطاء لمثل هذا المشروع الضخمة دعوة للمشاركة عمليا بمحبة بان يشارك كلا منا فى وضع طوبة فى هذا الصرح العظيم وقال هنيئا لمحافظ الغربية والاستاذ الدكتور رئيس الجامعة وهنيئا للشعب المصري بأكمله لان هذا المشروع تشرف عليه جامعة طنطا بجميع كوادرها العظيمة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى فى حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها و د.أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق والمستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية والإعلامي أحمد شوببر والإعلامي احمد المسلماني والكابتن شوقى غريب والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.