بعد الموافقة على إنشاء فرع بالرياض.. حنفي يلتقى نائب البنك الأهلي المصري بالقاهرة

التقى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بمكتبه بمقر البنك الأهلي المصري بالقاهرة.

يأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء السعودي منذ أيامبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالعاصمة السعودية الرياض.

وقدم نائب رئيس الاتحاد التهنئة لنائب رئيس البنك نيابة عن أبناء الجالية المصرية بالسعودية بهذا القرار الهام، معربا عن سعادته بهذا المرسوم الملكي.

وقال حنفي إن الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بجميع فروعه يدعم تواجد البنك الاهلي المصري بالسعودية، داعيا نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى زيارة المملكة قريباً لكي يلتقي مع رموز ورجال أعمال الجالية المصرية بالمملكة.

وطالب حنفي نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري بتوفير خدمات ميسرة لفتح الحسابات الشخصية لأبناء الجالية المصرية بالسعودية وكذلك خدمات تقسيط السيارات.

من ناحيته رحب أبو الفتوح بتواجد البنك الاهلي المصري بفرع بالمملكة العربية السعودية التي تضم جالية مصرية قوامها 3 ملايين مصري يشكلون أكبر الجاليات في المملكة ويعملون بمختلف القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد السعودي.

كما أكد أبو الفتوح على ان فرع البنك بالسعودية سيتولى تقديم كافة الخدمات المصرفية المتكاملة التي توجه للمصريين العاملين بالسعودية وكذا المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعربا عن سعادته بهذا التتويج للعلاقات التاريخية الممتدة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.