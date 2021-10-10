دورة تدريبية مؤهلة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس المؤهلة للالتحاق بالدراسات العليا ( ماجستير - دكتوراه ) للعام الدراسى 2021/2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .

في كلمتها حثت الدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية، الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجميع ، متمنية للجميع عام دراسي موفق .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البحيرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أنه لن يتم استقبال الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح تماشيا مع توجهات الدولة المصرية ، كما قام بتقديم شرح لبرامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية والمواد التى يتم دراستها ، كما ألقى الضوء علي طبيعة الدراسة بالكلية ، والشروط العامة الخاصة بالتسجيل والمناقشة للرسائل العلمية.

حاضر في الدورة التدريبية في يومها الأول ا.د. إيهاب عيد رئيس قسم الدراسات الطبية بالكلية بمحاضرة حول صحة الطفل والإعاقات ، وحملت المحاضرة الثانية عنوان تعديل سلوك الأطفال والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وحاضر فيها أ.م.د هدى جمال ، ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى للدورة و الموافق ١٢ أكتوبر محاضرة عن تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها علي الطفل يقدمها ا.م.د. عمرو نحلة .