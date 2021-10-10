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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دورة تدريبية مؤهلة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس المؤهلة للالتحاق بالدراسات العليا ( ماجستير - دكتوراه ) للعام الدراسى 2021/2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .

في كلمتها حثت الدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية، الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجميع ،  متمنية للجميع عام دراسي موفق .

ومن جانبه أكد الدكتور  محمد البحيرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أنه لن يتم استقبال الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح تماشيا مع توجهات الدولة المصرية ، كما قام بتقديم شرح لبرامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية والمواد التى يتم دراستها ، كما ألقى الضوء علي طبيعة الدراسة بالكلية ، والشروط العامة الخاصة بالتسجيل والمناقشة للرسائل العلمية.

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حاضر في الدورة التدريبية في يومها الأول  ا.د. إيهاب عيد رئيس قسم الدراسات الطبية بالكلية بمحاضرة حول صحة الطفل والإعاقات  ، وحملت المحاضرة الثانية عنوان تعديل سلوك الأطفال والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وحاضر فيها أ.م.د هدى جمال ، ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى للدورة و الموافق ١٢ أكتوبر محاضرة عن تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها علي الطفل يقدمها ا.م.د. عمرو نحلة  .

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