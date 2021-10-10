الخطيب يكرم فريال أشرف في احتفالية انتصارات أكتوبر

حرص النادي الأهلي على تكريم البطلة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية، في لعبة الكاراتيه، بأولمبياد طوكيو 2020، ابنة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، وذلك على هامش احتفالية الأهلي بنصر أكتوبر المجيد التي أقيمت مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

وتسلمت فريال أشرف شهادة تقدير من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، تكريمًا للنجاح الكبير الذي قدمته لمصر في الدورة الأولمبية، بوصفها أول رياضية في تاريخ مصر تُتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية.

وكان الخطيب قد وجه الدعوة إلى الحضور خلال بداية كلمته بالاحتفالية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة، في الحفل الذي تضمن في مستهله عرض فيلم تسجيلي للعديد من المشاهد لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحديث الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وكلمة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر.‏

وبدأت احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال إقامة مباراة ‏خماسية داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة ‏النادي، برئاسة محمود الخطيب، واللواء أركان حرب خالد شكري ‏درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام ‏للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني ‏لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد ‏حزين وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن الدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.‏



وعقب المباراة الاستعراضية انطلقت فقرات الحفل الكبير الذي شهد العديد من التكريمات على أرواح شهداء القوات المسلحة والعديد من الأبطال الرياضيين.