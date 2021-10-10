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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم ماجد المصري.. منذر رياحنة يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

افتتاح مهرجان الأردن
افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

بدأ اليوم مهرجان الأردن الدولي للفيلم في دورته التاسعة، وافتتح المهرجان وزير الثقافة الأردني على العايد، والذي عمل لفترة سفيرا للأردن في مصر، وقدم حفل الإفتتاح النجم الأردني منذر رياحنة، والذي داعب وزير الثقافة طالبا منه ازالة الكمامة حتى يحصل المكرمين على صورة معه.

مجدى كامل 

أقيم الحفل تحت رعاية نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة حسين الخطيب، وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم تسجيلي عن المخرج الأردني الراحل والذي تم اختياره شخصية المهرجان

ويقول مدير المهرجان عبدالكريم الجراح: "حقيقة سعداء جدا بحفل الافتتاح والذي شهد اشادة كبيرة من الحضور، وسعدت بتواجد عدد كبير من النجوم على أرض الاردن، لحضور حدث فني مهم جدا مثل مهرجان الأردن الدولي للفيلم".

وأضاف الجراح أن لجنة التحكيم تبدأ غدا مشاهدة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم مجموعة أعمال من دول مختلفة، موضحا أن الفن والسينما هي لغة تلاقي مهمة جدا بين الثقافات المختلفة.

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حضر الحفل نخبة من النجوم الأردنيين والمصريين والعرب، كما تم تكريم كلام من الفنانين ماجد المصري ومجدي كامل، والمنتج إبراهيم حمودة من مصر، كما تم تكريم الفنان السوري سامر المصري.

وعرض بعد حفل الإفتتاح ثلاث افلام مشاركة في المسابقة الرسمية، هي "كروكا" وهو فيلم أردني، و"كوكو" وفيلم هولاندي، و"school bell" فيلم هندي.

ماجد المصرى 
سامر المصرى 
مهرجان الأردن منذر ريحانة ماجد المصري مجدى كامل سامر المصرى

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