أحمد فهمي لـ بيج رامي: مبروك يا صاحبي إنجاز كبير تستحقه

حرص الفنان أحمد فهمي، علي تهنئة ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.



ونشر أحمد فهمي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة للبطل بيج رامي، وكتب: "ألف مبروك يا صاحبي إنجاز كبير تستحقه".



ورفع بيج رامي علم مصر على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.



وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وسيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.