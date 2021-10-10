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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد سليمان: كهربا صوته عالي وعاوز حد يطبطب عليه

اللاعب محمود عبد
اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"

كشف وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، عن رأيه في اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، وحقيقة إثارته للمشاكل.

وأكد وليد سليمان خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”: "كهربا لاعب كويس وطيب جدا، لكن مشكلته أنه صوته عالى، لأنه لا يجيد الإنصات ثم التحدث".

وتابع وليد سليمان: "كهربا زى العيل الصغير، وكان عايش بأسلوب غير أسلوب النادى الأهلى، ومدلع ولازم الناس تقرب ليه وتطبطب عليه".

الشناوي ووليد سليمان ينهيان أزمة لاعبي الأهلي ببرج العرب

 

وكان محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومعه وليد سليمان وأيمن أشرف نجحوا في نزع فتيل الأزمة وعقدوا جلسة مع زملائهم طالبوا فيها بنسيان العقوبة التي تم توقيعها حتي يتم تجاوز عقبة انبي وحصد لقب كأس مصر حال إستكماله ووقتها سيكون طلب برفعها نهائياً كما حدث في دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الخطيب قد وقع عقوبة قاسية علي اللاعبين والجهاز الفني عقب الشكل الباهت الذي ظهر عليه الفريق أمام سيمبا التنزاني والخسارة بهدف ولكنها لم تعلن إعلامياً وقتها ، وبعد حصد اللقب تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع محمود الخطيب وتم رفع العقوبة نهائياً.

 

وطالب الشناوي من زملائه بطئ صفحة الحزن وخسارة لقب السوبر والتركيز في مواجهة انبي التي يجب الفوز بها لعبور المرحلة الصعبة للغاية خاصة في ظل الغضب الجماهيري الكبير بعد خسارة لقبين متتاليتين، الغريب في الموضوع ان بيتسو موسيماني المدير الفني لم يتحثد مع لاعبيه بأي شكل من الأشكال عن خسارة لقب السوبر وأكتفي بالكلام عن مواجهة انبي ودراسة نقاط القوة والضعف في المنافس فقط.

محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي النادي الأهلي الأهلى وليد سليمان

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