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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 حفلات متنوعة.. مسارح القاهرة والإسكندرية تحتفل بالعيد الـ 33 للأوبرا

احتفالات الأوبرا
احتفالات الأوبرا بعيدها الـ 33

عزفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر سيمفونية إبداعية احتفالا بعيدها 33 ضمت مجموعة من الألوان الفنية الجادة، حيث أقيمت 7 حفلات متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

احتفالات الأوبرا 

احتفالات الأوبرا

على المسرح الكبير  كرم داڤدي اسكلماني مدير المعهد الثقافي الايطالي والمستشار الثقافى لسفارة ايطاليا بالقاهرة السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة تقديرا للتعاون المثمر مع المعهد واسهاماتها فى نشر فن الأوبرا وبمناسبة مرور 150 عام على تقديم أوبرا عايدة فى مصر لاول مرة باعتبارها اشهر واهم من قام باداء دور البطولة بها وذلك خلال الحفل الذى اقيم لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة اروكسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اليو اورتشيللو ومشاركة كورال اوبرا القاهرة واخرجه حازم طايل وتضمن مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الاولى التى قدمت عام ١٨٧٢  الى جانب مقتطفات من أشهر الاوبرات العالميه كان منها صلاة الغروب الصقلية - التراڤاتورى - ريجوليتو لڤيردى ، قوة المصير - الاميرة الغجرية  لكولمان ، حلاق اشبيليه لروسينى و لابوهيم لبوتشينى .. أداها ببراعة واقتدار ايمان مصطفى ، منى رفله  ، داليا فاروق ، سلمى الجبالى ، چولى فيظي ، ليلى ابراهيم ، باص رضا الوكيل ، عزت غانم ، عماد عادل ، مصطفى محمد ، هانى الشافعى ، وليد كريم ، عمرو مدحت . 

احتفالات الأوبرا

وشهد مسرح النافورة امسية من زمن الفن الجميل احيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وضمت موسيقى بعنوان عيد الأوبرا فكرة واعداد قائد الحفل الى جانب مختارات من اشهر المؤلفات التى كتبها كبار الملحنين منها زورونى كل سنة مرة ، القريب منك بعيد ، قولوا لعين الشمس، نصرة قوية، شفت حبيبى، سالمة يا سلامة ، ع الدوار ، اهو ده اللى صار ، عن العشاق ، ليلة من الليالي ، اشترونى ، نشيد الجامعة ، انا المصرى ، كنت فين ، خايف مرة احب ، هنا القاهرة وبالاحضان وتالق خلالها كل من ياسر سليمان ، احمد عفت ، صابرين النجيلى ، رحاب مطاوع

وعلى المسرح الصغير قدمت مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة باشراف عازف الفيولينة محمود عثمان عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من ميخائيل جلينكا ، جوزيف هايدن ، فيليكس مندلسون . 

أما مسرح الجمهورية استضاف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل وتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية اقيم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي تضمن عدد من الروائع الغنائية لكوكب الشرق ام كلثوم هى سيرة الحب - فات الميعاد تغنت بهما غادة ادم ، ثورة الشك - شمس الاصيل شدت بهما رحاب عمر . 

وعلي مسرحى سيد درويش " أوبرا الأسكندرية" وأوبرا دمنهور تالق طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حيث اقيم حفلين لفصول كورال الأطفال تدريب الدكتور محمد حسني ، الغناء العربي تدريب الدكتور وليد حيدر وذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت هيام بكوكبة من المؤلفات الغنائية المتنوعة كان منها فيها حاجة حلوة ، احلف بسماها ، دولا مين ، اغلى اسم ، على بلد المحبوب ، النور مكانه ، ان كنت ناسى ، يا مسافر وحدك ، اما براوة وغيرها .

الأوبرا عيد الأوبرا المسرح الكبير إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة

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