منها الشوفان والفاكهة المجففة..تفاصيل هامة عن الوجبات المدرسية..فيديو

كشف ، صلاح حمزة المشرف على مصانع التغذية المدرسية، مكونات الوجبة المدرسية والعناصر التى سيتم توفيرها للطلاب.

وقال حمزة خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، المشروع الخدمى للتغذية المدرسية والتابع لوزارة الزراعة، يوفر 2 مليون و400 ألف وجبة.

وتابع المشرف على مصانع التغذية المدرسية:أن الوجبات ستتنوع حسب السن والحالة الصحية لكل تلميذ،ويستفيد منها 13 مليون و 400 ألف طالب بتكلفة 8مليار جنيه، معقبا:" كل تلميذ هيكون ليه ID خاص بيه"

وأضاف المشرف على مصانع التغذية المدرسية، أن التقزم، السمنة والأنيميا، أكثر ثلاث امراض منتشرة بين الطلاب، وكل طفل سيتم تخصيص وجبه تصلح للحالة الصحية.

وتابع المشرف على مصانع التغذية المدرسية، تكلفة الوجبة للطالب على مدار السنة ستكون 644 جنيه، لافتا إلى أن بعض الوجبات ستضم، الشوفان، الفاكهة المجففة، البروتينات، الكربوهيدرات، الألياف، الحديد، معقبا:" الطالب اللى عنده سمنه هياخد وجبة دقيق الشوفان".