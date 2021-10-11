القومي للبحوث الفلكية ينظم المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء.. اليوم

يُنظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعة العربية، فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء، بمقر المعهد بحلوان، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 14 أكتوبر 20210.

وبحضور مفتي الجمهورية، وقيادات البحث العلمي ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية وعدد من سفراء الدول المشاركة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات.

ويبلغ عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر، 200 بحث من مصر وأكثر من ثلاثين دولة من الدول العربية والأجنبية والتي سوف تُناقش المستجدات البحثية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء والجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم عقد عدد من ورش العمل التي ستُناقش عددًا من الموضوعات منها: الطاقة المتجددة - التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديناميكية البحيرات الصناعية، البحث عن المواقع الفلكية المُحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التلسكوب البصري المصري الكبير.

جدير بالذكر انه قد شهدنا اليوم ظاهرة فلكية جميلة وبديعة، حيث انتظم القمر بـ "نجم قلب العقرب" على قبة السماء باتجاه الأفق الغربي، ويمكن مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة ورصدها وتصويرها، لمن تسمح لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .