عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: صلاح يتعرض لما واجهته من انتقادات مع المنتخب.. ومرموش رفض الزمالك

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن منتخب إسبانيا تحت قيادة إنريكي، يعد بطلًا في ظل حالة التراجع الكبيرة للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وضع خطة واضحة وممنهجة ليكون منتخب الماتدور بهذا الشكل الرائع والمُبشر مستقبلًا، في ظل الأعمار الصغيرة التي يمتلكها حاليًا بتوليفة رائعة من إنريكي.

وتابع ميدو، حديثه بشأن مباراة ليبيا ومصر، بأن المباراة الأولى كيروش نجح فيها بشكل كبير بخلق مناخ صحي وحالة إيجابية للمنتخب لخوض مباراة جيدة وحصد الـ3 نقاط، مشيرًا إلى أن كيروش عمل على تحسين العامل النفسي لدى اللاعبين وهو ما نجح فيه بالفعل.

واستكمل تصريحاته، أن كيروش كان ذكيًا في تصريحه بأن مصر تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في تاريخها، ليعيد الثقة المفقودة لدى اللاعبين، فضلًا عن ثقته في عمر مرموش بالدفع به أساسيًا، والاعتماد على أي لاعب بناءً على أرقامه التي يوضحها له محلل الأداء في جهاز المنتخب.

واستطرد ميدو، أن مباراة الغد ستشهد خشونة واندفاع من جانب المنتخب الليبي، لذلك على منتخبنا الاستعداد جيدًا من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أن كيروش وضع خطته بترك الكرة والاستحواذ للمنافس مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في ظل سرعات لاعبينا، مضيفًا «مباراة الغد ستشهد أسلوب لعب مختلف وتحفظ بعض الشيء من جانب منتخبنا».

وواصل نجم الكرة المصرية الأسبق، أن ما يحدث مع محمد صلاح، من انتقادات وهجوم أثناء وجوده مع المنتخب، والتشكيك في لعبه بكامل قوته على عكس ليفربول الذي يظهر معه بشكل أفضل، تعرض له عندما كان لاعبًا محترفًا في أوروبا، مضيفًا «كان الجمهور بيشكك فيا زي ما بيحصل مع محمد صلاح، لكن مش حقيقي وصلاح بيموت نفسه علشان المنتخب لكن رتم اللعب البطيء واختلاف أسلوب اللعب ظالم صلاح».

وأكد أن عمر مرموش، كان هدفه اللعب في أوروبا منذ بدايته لعب كرة القدم في صفوف مدرسة وادي دجلة، فضلًا عن أن والده كان يسعى لسفره للاحتراف في سن مُبكر، مشيرًا إلى أن الأندية المصرية تخشى غضب الجماهير لذلك ترفض عروض احتراف لاعبيها، مضيفًا «نادي الزمالك عرض عن طريقي على عمر مرموش ضمه واللاعب رفض وأصر على عدم العودة إلى مصر رغم أنه لم يكن لاعبًا في صفوف فولفسبورج».

ميدو الزمالك منتخب مصر

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 11 أكتوبر

في هذه المدارس.. التربية والتعليم: وجهنا بتقسيم الطلاب إلى فترتين لتقليل الكثافات

سائقها تعرض لـ غيبوبة.. تفحم سيارة اصطدمت بـ عقار تحت الإنشاء في أكتوبر

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

كولومبيا تنجح في إيقاف مسيرة البرازيل بتعادل سلبي في تصفيات كأس العالم

مشردًا في الشارع.. نجل محمد عبد المطلب يستغيث بعد تخطيه الـ80 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ