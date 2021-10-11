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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاج تشقق القدمين  فى يومين فقط  من رفوف مطبخك

صدى البلد

علاج تشقق القدمين   فى يومين فقط من مطبخك بتكلفة أقل،إليك 5طرق بمكونات متوفرة فى مطبخك جربيها بنفسك .إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد


1- علاج تشقق القدمين فى يومين فقط  بالبابايا 

تحتوي البابايا على إنزيم يسمى Papain  يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة

مكونات


بابايا طازجة
عصير ليمون


طريقة


1- يسحق لب البابايا واخلطي اللب مع عصير الليمون  ويوضع  على قدميك المتشققة ويترك لمدة 15 - 20 دقيقة ثم يشطف ويجفف بالمنشفة

2-لا ينصح بترك الخليط على بشرتك لأكثر من 20 دقيقة لكل مرة.

 

 

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2. تشقق القدمين وعلاجه بزبدة الشيا

 

زبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز. تشمل خصائصه فيتامين أ وفيتامين هـ.
 

مكونات


1-2 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا 
زوج من الجوارب


الطريقة


1-افركي زبدة الشيا على قدميك وقم بالتدليك حتى تمتص بشرتك الزبدة
اسحب جواربك واتركها طوال الليل.

2-يمكنك تكرار التدليك كل ليلة قبل النوم.


 

3. علاج تشقق القدمين الشديد 

يمكن بهذا العلاج المنزلي التخلص من الكعوب الجافة المتشققة حيث يساعد حجر الخفاف على تقشير السطح الخشن.

مكونات
 

ليمون
ماء دافئ
حجر 
منشفة


طريقة


1-أضف عصير الليمون إلى الماء الدافئ  ثم أنقعى قدميك في الماء لمدة 10-15 دقيقة
بمجرد أن يلين كعبك ، افركي بالحجر
2-اشطفى قدميك وجففها بمنشفة



4. علاج تشقق القدمين بالفزلين  والعسل

يعتبر العسل مرطبًا معروفًا وله أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يجعله مرهمًا ممتازًا في علاج تشقق الكعبين  

مكونات..

ملعقة من الفازلين 
1 كوب عسل
ماء دافئ

الطريقة..


1-أضف كوبًا واحدًا من العسل إلى وعا من الماء الدافئ وانقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة  وافركي برفق ويمكنك القيام بذلك كل يومين ، أو حتى تحصل على أقدام  أكثر نعومة

2- أحذرىالماء شديد السخونة يمكن أن يجفف بشرتك و تأكد من أن درجة حرارة الماء مناسبة تمامًا.
6. علاج تشقق القدمين بالخل وبلسم القدم بزيت الزيتون

يُستخدم الخل عادةً كعنصر للطهي ، إلا أنه مفيد جدًا في علاج الكعب الجاف والمتشقق و يمكن استخدام مقدار واحد من الخل الأبيض ، عند مزجه مع مقدارين من الماء الدافئ ،

يمكن استخدام حجر الخفاف لفرك الجلد الميت بعد النقع لمدة 20-25 دقيقة

يمكنك  خلط الخل الأبيض مع اللبن الرائب لإزالة  الجلد الميت 

ويعد خل التفاح هو نوع آخر من الخل مفيد ضد الكعب المتشقق ، ويمكنك  مزجه مع مقدارين  من الماء الدافئ  لعلاج الجلد الجاف.

 

5.بلسم القدم بزيت الزيتون 


يغذي زيت الزيتون البشرة ويجعلها نضرة. إنه أحد أكثر المكونات الموثوقة للكعب الناعم

مكونات..


1 ملعقة طعام زيت زيتون
كرات القطن
زوج من الجوارب السميكة


الطريقة..


1-اغمسي كرات القطن في زيت الزيتون وافركيها على قدميك
2-دلكي الزيت على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة
3-ارتدي الجوارب واتركيها لمدة ساعة
4-اشطفى قدميك بعد ساعة واحد ويمكنك تكرار هذا التدليك البسيط كل يوم

 

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