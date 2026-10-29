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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لعدم اتباع الإجراءات الفنية.. محافظة القاهرة: إيقاف أعمال تقليم الأشجار بحديقة الطفل

تقليم الأشجار
تقليم الأشجار
أ ش أ

 أكدت محافظة القاهرة أن حديقة الطفل بمصر الجديدة تُدار بمعرفة جمعية مصر الجديدة، موضحة أنه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وحي النزهة لتفقد الحديقة، وذلك على خلفية ما نُشر في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار بها.

وأسفرت المعاينة عن وجود تقليم جائر ببعض الأشجار داخل الحديقة، وعلى الفور وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بإيقاف الأعمال.

وأوضحت المحافظة أن مسؤولي جمعية مصر الجديدة قدموا تقريرًا داخليًا يفيد بوجود خطورة على الأطفال المترددين على الحديقة، بما يستلزم قطع بعض الأفرع، إلا أن محافظ القاهرة أصدر قرارًا بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بسبب قيام مسؤولي الجمعية بتقليم الأشجار بصورة جائرة، دون الرجوع إلى المختصين أو الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم اتباع الإجراءات الفنية السليمة للتقليم.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

محافظة القاهرة مصر الجديدة وزيرة التنمية المحلية

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