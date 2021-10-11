«المنوم في العصير».. سيدات يسرقن الراجل الراغبين في الزواج بطريقة شيطانية| فيديو

شهدت محافظة القاهرة جريمة غريبة من نوعها أبطالها 4 سيدات، من خلال استدراج الرجال الراغبين بالزواج وسرقتهم من خلال الفيس بوك.

القصة بدأت بقيام 4 سيدات بفكرة شيطانية وهي انشاء جروب على الفيس بوك للتعارف من أجل الزواج، وقمن باختيار ضحياهم من خلال عرض صور له للفتيات ومحادثات طويلة قد تستمر لأيام.

ثم بعد ذلك يخترن "العريس" الميسور ماديا، ويقمن باختيار موعد ومكان للقاء في أحد الكافيهات في القاهرة ، ثم يقوم 2 من الـ 4 سيدان تضع واحدة منهما مخدر في أي مشروب أمام الضحية مستغلة انشغاله في الحديث مع أخرى ، ليستيقظ ويجد نفسه في الشارع بدون أمواله ومتعلقاته الشخصية.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من القبض على العصابة المكونة من 4 سيدات، وكشفت التحريات ان المتهمات يضعن مخدر الـ كلوزايين داخل المشروب الذي يطلبه العريس والذي يكون عصائر في أغلب الحالات ، وثم يقومون بنقل الضحية بعد فقدانه الوعي.

وتم ضبط السيدات بعد رصد عدة بلاغات ضدهم وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .

وتبين من خلال استدعاء الضحايا الذين قاموا بتحرير البلاغات ضدهن أن من بين ضحاياهن مدير عام بجهاز كبير في الدولة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمات 15 يوما على ذمة التحقيقات.