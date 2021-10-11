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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة : إزالة عزبة أبو قرن في أسرع وقت ضمن مشروع تلال الفسطاط

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتفقد اعمال الازالات

قالت نائب  محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية  المهندسة جيهان  عبد المنعم ان اعمال الازالة الجارية بعزبة ابو قرن بمنطقة الفسطاط بحى مصر  القديمة  تجرى على قدم وساق و بخطوات متلاحقة  حتى يتم الانتهاء فى الموعد  المحدد وطبقا للخطة المعده لذلك ليتسنى للجهات المعنية البدء فى تنفيذ المشروع الترفيهى تلال الفسطاط الذى وجه به رئيس الجمهورية .

وأكدت ان ذلك فى ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منطقة الفسطاط  بمصر القديمة  لاستعادة الوجه الحضاريّ  واستعادة  تاريخ وعراقة المنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل اعمال التطوير على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية .

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 ونوهت نائب المحافظ إلى انها تتواجد بشكل دائم ويومى بموقع الازالة  بعزبة ابوقرن  لمتابعة اعمال الازالة الجارية والوقوف على اخر المستجدات وتذليل اى عقبات وايجاد حلول فورية لها والتواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم وتلقى التظلمات المقدمة من بعضهم من خلال اللجنة الميدانية بالموقع.


وأضافت نائب المحافظ  ان عدد العقارات التى تم الانتهاء منها حتى الان وصل  لـ (٩٤٠)عقارا
كما بلغ عدد الاسر التى تم اخلاؤها (٢٣٠٠) أسرة وقد تم تسليم المستحقين  الوحدات  البديلة المجهزة  فى الحال بمشروع معا بحى السلام.


جدير بالذكر أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم  حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب اتاحة عدد من الانشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على احياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.
 

 وترجع  أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من جامع عمرو بن العاص  ومجمع الأديان ومتحف الحضارات ويعد  إنشاء هذه الحديقة  سبب فى تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وستوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع علي جمال القاهرة التاريخية.

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القاهرة أعمال الإزالة عزبة أبو قرن الفسطاط حى مصر القديمة رئيس الجمهورية

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