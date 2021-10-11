نائب البغدادي.. العراق يعتقل مشرف المال لتنظيم داعش في مهمة صعبة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب الراحل أبو بكر البغدادي.. بوركت سواعد الأوفياء.. عاش العراق".

يذكر أن أبو بكر البغدادي قُتِل في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية على مخبئه في سوريا في أكتوبر 2019، بعد أن اختبأ في محافظة إدلب عقب سقوط تنظيم داعش في عام 2019.

يأتي نبأ القبض على نائب البغدادي، في الوقت الذي أتمم العراق إجراء الانتخابات التشريعية، إذ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، أن 9 ملايين و77 ألف شخص شاركوا في الاقتراع.

وأضافت المفوضية أن التصويت بلغ 46% في أربيل، و 37% في السليمانية، و44 في كركوك، أما في صلاح الدين فبلغت نسبة المشاركة 48%، وفي الأنبار 43%.

وتابعت المفوضية أن عدد الشكاوى للتصويت الخاص بلغ 16 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى.

وأشارت المفوضية أنها ستعلن عن نتائج الانتخابات العامة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، أنه "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".