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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق ينشر أول صور لـنائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي

نائب البغدادي
نائب البغدادي

نشرت وسائل إعلام أول صورة للقيادي الداعشي سامي جاسم نائب زعيم التنظيم الراحل أبو بكر البغدادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب الراحل أبو بكر البغدادي.. بوركت سواعد الأوفياء.. عاش العراق".

يأتي نبأ القبض على نائب البغدادي، في الوقت الذي أتمم العراق إجراء الانتخابات التشريعية، إذ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، أن 9 ملايين و77 ألف شخص شاركوا في الاقتراع.

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سامي جاسم داعش ابو بكر البغدادي نائب زعيم التنظيم مصطفي الكاظمي

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